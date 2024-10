Despiden a conductor en pleno programa al aire

La televisión mexicana vivió un momento tan sorpresivo como incómodo, cuando el periodista y conductor Gustavo Macalpín fue despedido en pleno programa al aire.

Durante la transmisión del programa Ciudadano 2.0 de Canal 66, de Mexicali, Baja California, Luis Arnoldo Cabada, jefe del canal, irrumpió en el estudio con un mensaje que dejó a todos impactados. Con palabras de agradecimiento por los seis años de trabajo de Macalpin, el directivo soltó la mala noticia para el comunicador: “Este es tu último día”.

“Realmente vengo a agradecerte estos seis años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario (…) le agradezco hasta este momento lo que has hecho, pero sobre todo la entrega porque fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día”, dijo el directivo quien se retiró del set.

“Pues seguramente también una manera bastante extraña de que se informara, pero bueno, yo muy contento con ustedes de la oportunidad que he tenido a lo largo de estos si no me equivoco seis años y medio”, comentó Macalpin.

El despido de Macalpin ha dado pie a múltiples especulaciones. Algunos apuntan a que una posible razón habría sido un comentario que hizo sobre el esposo de la gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila Olmeda, lo que habría generado presiones políticas para su despido.

Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente. Algunos sugieren que el despido podría tener más relación con diferencias entre el conductor y la empresa.

El video del despido de Gustavo Macalpin en vivo ha generado revuelo tanto en medios locales como en las redes sociales, mientras que Macalpin utilizó sus redes sociales para compartir algunas reacciones que en un tono algo sarcástico publicó: “Siempre quise ser tendencia en Twitter, ¿pero a qué costo?”. Mientras tanto, la audiencia sigue debatiendo sobre las posibles razones detrás de esta inesperada decisión.

