Cruz Azul se queda sin estadio a días de iniciar el Clausura 2026

El periodista de TUDN, Adrián Esparza Oteo, informó de manera exclusiva que la UNAM decidió no renovar con Cruz Azul el contrato de préstamo del Estadio Olímpico, a pocos días del inicio del Clausura 2026.

Las bajas nostálgicas siguen llegando para los aficionados celestes: primero se fue su delantero estrella, el Ángel Sepúlveda; después su capitán y leyenda del equipo, José Ignacio Rivero; y por último, Lorenzo Faravelli, el que controlaba el medio campo.

Y ahora, con la primicia del periodista mexicano, “La Máquina” se quedaría sin estadio para el comienzo de esta temporada, recordando que juegan de locales en seis días, el martes 13 de enero.

Según el mismo Esparza, “Los Azules” tenían un acuerdo de palabra con el patronato de la Universidad Nacional, pero, al final, tomaron la decisión de confirmar la negativa a la dirigencia de la máquina.

De acuerdo al reportero de TV Azteca, David Medrano Félix, las relaciones entre ambas directivas se habrían “roto” luego de que en la penúltima jornada del Apertura 2025, Cruz Azul buscara la inhabilitación de Carrasquilla (jugador de Pumas) por una entrada violenta que derivó en la fractura de Kevin Mier (portero de la máquina).

EXCLUSIVA



CRUZ AZUL NO JUGARÁ EN EL OLÍMPICO EN EL 2026.



Tenían un acuerdo con la UNAM, pero a seis días del arranque de torneo decidieron no renovar el contrato de @CruzAzul.



VOLVERÁ AL CIUDAD DE LOS DEPORTES PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2026. pic.twitter.com/nSL8CXEQhT — Adrián Esparza Oteo (@A_EsparzaOteo) January 8, 2026

Tal vez te interese: FIFA priorizará cobertura de la Copa del Mundo en TikTok

No obstante, un mes antes, los de la Noria habrían presentado la propuesta de renovación en octubre por otro año más y con el mismo pago, pero, conforme a la declaración de Medrano, a pesar de que Cruz Azul declinó buscar un castigo para el elemento de Pumas, la situación se tensó y se ignoró la oferta hasta hoy, cuando se les comunicó que no seguirían en el Estadio Olímpico Universitario.

De confirmarse esto, “La Máquina” tendría que buscar un nuevo lugar como su casa para los juegos de local. Un problema con el que llevan años “sufriendo”, y más porque son de los pocos equipos de la Liga MX que no tienen un estadio propio o designado.

Sin embargo, la solución puede resolverse rápido. El estadio que tiene más posibilidades de ser elegido sería el de la Ciudad de los Deportes. Lugar que fue su casa durante décadas, y que hace poco tiempo también marcó un regreso especial.

La segunda opción puede ser el Estadio Cuauhtémoc en Puebla. Aunque no sea en la capital, la ciudad es la más cercana y también tiene mucha afición azul.

De esta manera, Cruz Azul se despide como el mejor local de la historia del Estadio Olímpico, sin perder ningún partido ahí, y con el título de la Concacaf (el último que el recinto ha visto desde 2011).

CRUZ AZUL SIN ESTADIO

La UNAM informó a Cruz Azul que ya no le rentará el Estadio para sus juegos de local.

Que pasó?. pic.twitter.com/Aj04ly4d6C — david medrano felix (@medranoazteca) January 8, 2026

Editor: Alejandro Villanueva

Te recomendamos: