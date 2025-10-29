Alistan mega bloqueo de CDMX este miércoles; incluye la México-Puebla

Un doble movimiento de protesta se desarrollará este miércoles 29 de octubre con masivas movilizaciones de transportistas y comerciantes que afectarán principales vías de la Ciudad de México y el Estado de México.

Por un lado, la Fuerza Amplia de Transportistas realizará bloqueos a partir de las 6:30 horas para exigir un aumento tarifario hasta los 14 pesos y un bono de combustible, mientras que comerciantes y transportistas del Edomex iniciarán a las 9:00 horas una marcha pacífica hacia Palacio Nacional para demandar protección contra lo que califican como persecución injusta por parte de la Fiscalía estatal.

Los transportistas capitalinos buscan equiparar sus tarifas con las del Estado de México, donde recientemente se autorizó un aumento de $2, estableciendo la tarifa mínima en $14.

Francisco Carrasco, vocero del organismo, confirmó que aunque se realizará una reunión con autoridades este martes a las 16:00 horas en el Monumento a la Revolución, de momento se mantiene vigente el mega operativo de bloqueo que afectará autopistas México-Pachuca, México-Cuernavaca, México-Puebla y México-Querétaro, así como Paseo de la Reforma, Calzada de Tlalpan y otras arterias principales.

Paralelamente, comerciantes y transportistas del Estado de México emitieron un comunicado oficial donde denuncian “la fabricación de delitos y actos de persecución” por parte de la Fiscalía estatal, exigiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que garantice el respeto a sus derechos humanos y seguridad jurídica.

La movilización partirá simultáneamente desde siete puntos estratégicos, incluyendo casetas de autopistas y plazas comerciales, manteniendo un carácter pacífico y organizado según aseguran los convocantes.

#MegaMarcha en #CDMX

Transportistas y comerciantes confirmaron una mega marcha este miércoles 29 de octubre en la Ciudad de México y el Estado de México.#AlertaCDMX #Coyoacán pic.twitter.com/7Gn6esOZMA — Unidos Para Mejorar Paseos De Taxqueña (@Lupita_Paseos) October 29, 2025

